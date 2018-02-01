《傳聞》市場消息指，香格里拉（０００６９）股東通過以每股１８﹒５元，出售５７１０
萬股股份，佔已發行股份約１﹒６％，籌集１﹒３５億美元（約１０﹒６億元），出售價較昨日
（３１日）收市價折讓７％。
大摩為是次獨家帳簿管理人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
01/02/2018 09:01
《傳聞》香格里拉（０００６９）股東折讓７％售股，籌近１１億元
《傳聞》市場消息指，香格里拉（０００６９）股東通過以每股１８﹒５元，出售５７１０
萬股股份，佔已發行股份約１﹒６％，籌集１﹒３５億美元（約１０﹒６億元），出售價較昨日
（３１日）收市價折讓７％。
大摩為是次獨家帳簿管理人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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