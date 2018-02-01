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即市新聞

01/02/2018 11:59

《魚缸博客》過江龍汽車好賣得，廣匯寶信（１２９３）低吸博反彈

　　《魚缸博客》噚日喺神州金融佬發功下，香江魚缸由跌轉升，彈起２７９點，終結連續兩日
嘅跌勢，成個１月份埋單就爆升近一成，創咗２０１５年大時代五月以嚟最大單月升幅。睇返板
塊表現，舊年開咗ｔｕｒｂｏ嘅吉利（００１７５）升咗２﹒７倍，跑贏一眾藍戰士，但一到
２０１８年就死咗火，１月份更跌咗近８巴仙，街坊華晨（０１１１４）就跌咗超過４巴仙。相
反，早排發咗盈警嘅長汽（０２３３３）就升咗近７巴仙。
　　除咗神州四個轆嘅表現唔多令缸友滿意外，幫過江龍砵砵車搞經銷嘅街坊都一樣咁頹，廣匯
寶信（０１２９３）跣低近一成，舊年最多搞作嘅和諧汽車（０３８３６）就只係升咗１巴仙咁
大把。
　　對比其他街坊，廣匯寶信今年預測市盈率低絕所有街坊，只有６﹒６１倍，估值相當低殘。
事實上，隨著神州缸友愈嚟愈有米，買得起過江龍豪華車嘅人都愈嚟愈多，廣匯寶信主要銷售奧
迪、寶馬、平治、越野路華（神州稱：路虎）等靚車，而咁啱呢幾個牌子舊年喺神州都相當賣得
，據神州搜狐汽車早排公布，而奧迪就係過江龍霸主，全年賣咗５９﹒５萬架，寶馬同平治就分
別賣咗５９﹒１萬架同５８﹒８萬架，路華就賣咗近１５萬架，急增２３巴仙。
　　花旗國通用汽車旗下牌子佳特力（Ｃａｄｉｌｌａｃ）同樣都係廣匯寶信嘅客仔，舊年賣咗
１７﹒５萬架車，按年急增超過五成，喺所有過江龍之中增長最勁最快。睇返廣匯寶信嘅業績，
喺過江龍嘅帶挈下，舊年上半年賣咗４﹒６萬輛新車，按年升咗近５７巴仙。
　　據彭博綜合預測，廣匯寶信舊年大有機會大賺超過１倍，依家佢嘅股價又相當殘，喺舊年九
月高見５﹒１銀，創咗超過一年新高後就做咗「深海奇兵」，以現價計，已經大幅調整咗近３２
巴仙，依家又出現咗築雙底嘅跡象，博客估未來可以借業績消息大幅反彈，不妨考慮喺現價水平
低吸。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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