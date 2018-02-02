《傳聞》中信行（００９９８）拓財富管理

《傳聞》中信銀行（００９９８）股價表現強勢，昨日（１日）恆指急跌逾２００點，但中

信銀行只是微跌１仙，力守６﹒４３元。據悉中信銀行力拓財富管理業務，將成為業務增長的新

引擎，可在６元至６﹒２元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

