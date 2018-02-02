《傳聞》險資加倉股市

《傳聞》近日Ａ股出現整固，不僅是基金大戶低吸好機會，據聞保險資金也趁勢加倉，預期

上証綜指在３４００點有強力支持。南方Ａ５０（０２８２２）股價昨日（１日）企穩於

１７﹒５４元，一旦回落至１７﹒１元至１７﹒２元，有留意價值。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

