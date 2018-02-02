《傳聞》近日Ａ股出現整固，不僅是基金大戶低吸好機會，據聞保險資金也趁勢加倉，預期
上証綜指在３４００點有強力支持。南方Ａ５０（０２８２２）股價昨日（１日）企穩於
１７﹒５４元，一旦回落至１７﹒１元至１７﹒２元，有留意價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
02/02/2018 09:01
《傳聞》險資加倉股市
《傳聞》近日Ａ股出現整固，不僅是基金大戶低吸好機會，據聞保險資金也趁勢加倉，預期
上証綜指在３４００點有強力支持。南方Ａ５０（０２８２２）股價昨日（１日）企穩於
１７﹒５４元，一旦回落至１７﹒１元至１７﹒２元，有留意價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態02/02/2018
eBay換支付系統 PayPal急跌
|生財有道01/02/2018
【按兵不動】料今年通脹攀升 儲局3月加息機會濃
|國際動態01/02/2018
特朗普指中俄為對手 挑戰美利益
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】農曆年前聚焦蒙牛 2月下旬匯控港交所炒業績
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】港股1月急升2968點 美元反彈或拖累後市
|專訪31/01/2018
袁彌明:由網店走進實體店，不與一般網紅同流
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰