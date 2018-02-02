《傳聞》長實（０１１１３）淺水灣道項目獲６０億洽購

《傳聞》市場消息指，長實（０１１１３）正部署推售的淺水灣道９０號項目，獲買家出價

約６０億元洽購整個項目。

該全新樓盤，合共提供１１幢洋房，每幢實用面積約５０００平方呎。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

