《傳聞》北汽集團與麥格理商討中國合資生產電動車

《傳聞》知情人士稱，北汽集團正在與麥格納國際，商洽在中國成立合資企業生產電動車。

討論範圍從平等伙伴關係，到包括製造和零組件供應等領域的合作，北汽集團的現有工廠將用於

合作後的生產。

據悉，談判仍處於初步階段，可能不會達成協議。



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