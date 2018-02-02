《傳聞》知情人士稱，北汽集團正在與麥格納國際，商洽在中國成立合資企業生產電動車。
討論範圍從平等伙伴關係，到包括製造和零組件供應等領域的合作，北汽集團的現有工廠將用於
合作後的生產。
據悉，談判仍處於初步階段，可能不會達成協議。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
02/02/2018 09:01
《傳聞》北汽集團與麥格理商討中國合資生產電動車
《傳聞》知情人士稱，北汽集團正在與麥格納國際，商洽在中國成立合資企業生產電動車。
討論範圍從平等伙伴關係，到包括製造和零組件供應等領域的合作，北汽集團的現有工廠將用於
合作後的生產。
據悉，談判仍處於初步階段，可能不會達成協議。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態02/02/2018
eBay換支付系統 PayPal急跌
|生財有道01/02/2018
【按兵不動】料今年通脹攀升 儲局3月加息機會濃
|國際動態01/02/2018
特朗普指中俄為對手 挑戰美利益
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】農曆年前聚焦蒙牛 2月下旬匯控港交所炒業績
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】港股1月急升2968點 美元反彈或拖累後市
|專訪31/01/2018
袁彌明:由網店走進實體店，不與一般網紅同流
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰