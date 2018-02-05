《傳聞》吉利公開市場上大手購平治母公司股份

《傳聞》市場消息透露，由於平治母公司、德國戴姆勒車廠（ＤａｉｍｌｅｒＡＧ）婉拒，

向吉利汽車（００１７５）主席李書福旗下的吉利控股配售股份，故李書福透過吉利控股在公開

市場大手購入戴姆勒部分股份。

消息又指，李書福購入戴姆勒股份的原因，可能是李書福冀與戴姆勒合辦電動汽車合資公司

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

