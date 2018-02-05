《魚缸博客》銀娛（２７）無懼跌市基本盤仍向好，可望挑戰７１銀

《魚缸博客》博客上周五（２日）留意到《盤後部署》一欄中，指出１０年期花旗國債息剷

高，創３年高位，點之沒有最高，只有更高，債息上升到４年高位，美匯回升，聯儲今年收水力

度有望加大，花旗國魚缸跌到一仆一碌，魚缸今日（５日）一開閘，便急瀉８８６點報

３１７１５點，失守２０天線（約３２２００點），真係嚇到缸友面青青！

博客認為唔使驚，大市近日升得咁急，目前美金兌港元只不過係挨近７﹒８２２０水平，資

金仲未算大量流出香江嘅，依家個孖屐只係技術調整。睇好後市嘅缸友，現階段仲可以趁低吸納

。

博客今日留意到，馬交賭仔嘅「手氣」唔錯，特別係隻呂氏家族嘅銀娛（０００２７）！儘

管孖屐依家跌緊６００點左右，但銀娛就由開市價６７銀，跌到落６５﹒５銀最低位，喺介乎

１０天線同２０天線中間區域有技術性承託，暫時仲曾試過升番上去６８蚊樓上添呀，足以反映

雖然孖屐風險大，但其基本因素仍向好故有重大支持力。

喺上周五收咗市後，瑞信就有Ｒｅｐｏｒｔ表示，近日有傳祖國正打算喺海南島，開拓博彩

業呢則傳聞不可信，並重申指出，今年博彩收入預測高於市場預期２２巴仙，銀娛都仍係呢個行

業嘅Ｎｏ﹒１添呀，叻！

睇番公仔圖，其１４日ＲＳＩ水平約在６５水平，未算超買；臨近農曆新年假期，有望刺激

馬交賭收向好，若睇好銀娛嘅缸友，不妨在６７蚊吸納，上望７１銀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

