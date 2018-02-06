《傳聞共賞》澳能昨截孖展超購２９倍，螞蟻申請重慶設消費金融商

《傳聞共賞》澳能建設（０１１８３）昨截孖展，錄逾２９倍超購

螞蟻金服擬重慶設立消費金融公司，正申請牌照

匯控（００００５）拓「一帶一路」商機，參與約百個項目

基金減持息口敏感股





《昔日傳聞》吉利場內大手購平治母企股份

虛擬銀行諮詢據悉本周正式推出

內銀壞帳續改善

化肥行業毛利好轉

安踏（０２０２０）銷售保持較快增長

天然氣供應緊張落行昆侖能源（００１３５）

長實（０１１１３）淺水灣道項目獲６０億洽購

北汽集團與麥格理商討中國合資生產電動車

中信行（００９９８）拓財富管理

險資加倉股市

永泰（３６９）近２９億沽灣仔Ｗ Ｓｑｕａｒｅ商廈全幢

香格里拉（０００６９）股東折讓７％售股，籌近１１億元

資金落行炒睿見教育（０６０６８）大灣區概念

金蝶（００２６８）炒雲業務表現佳

外資急買Ａ股

小米第三季末本港上市

金管局對遠程開戶向銀行作問卷調查

中海物業（０２６６９）炒納入恆指小型股指數成分股

水泥價回落資金流出海螺（００９１４）

豪華汽車銷售增捧華晨（０１１１４）

內地批新上市公司採取重質不重量政策

殷拓向復星洽購Ｔｏｍ Ｔａｉｌｏｒ近２９％持股

蘋果供應商伯恩光學延至第三季ＩＰＯ上市

北水收集國壽（０２６２８）

龍光（０３３８０）大灣區增土儲



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

