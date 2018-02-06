《傳聞》美國債息率升勢未止，可能吸引資金回流美國，港息上升的時間可能較預期快，據
聞基金紛紛減持息口敏感股，新地（０００１６）昨日（５日）單日大跌３元，以１３０﹒３元
收市，跌幅達到２﹒２％，比恆指跌幅為大，宜暫採觀望。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
06/02/2018 09:01
《傳聞》基金減持息口敏感股
《傳聞》美國債息率升勢未止，可能吸引資金回流美國，港息上升的時間可能較預期快，據
聞基金紛紛減持息口敏感股，新地（０００１６）昨日（５日）單日大跌３元，以１３０﹒３元
收市，跌幅達到２﹒２％，比恆指跌幅為大，宜暫採觀望。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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