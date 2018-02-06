《傳聞》市場消息透露，澳門建築工程承建商澳能建設（０１１８３）昨（５日）孖展截止
，根據多間券商數據，共錄得逾２９倍超額認購。消息又指，有券商表示錄得孖展「抽飛」。
澳能建設上市前獲得新濠國際（００２００）主席何猷龍以１０８０萬元入股。
該股計劃發行３億股，一成為香港發售，九成為國際配售，每股發售價介乎１元至１﹒２５
元，集資３億至３﹒７３億元，每股２０００股，本月１３日上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
06/02/2018 09:01
《傳聞》澳能建設（０１１８３）昨截孖展，錄逾２９倍超購
《傳聞》市場消息透露，澳門建築工程承建商澳能建設（０１１８３）昨（５日）孖展截止
，根據多間券商數據，共錄得逾２９倍超額認購。消息又指，有券商表示錄得孖展「抽飛」。
澳能建設上市前獲得新濠國際（００２００）主席何猷龍以１０８０萬元入股。
該股計劃發行３億股，一成為香港發售，九成為國際配售，每股發售價介乎１元至１﹒２５
元，集資３億至３﹒７３億元，每股２０００股，本月１３日上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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