《傳聞》螞蟻金服擬重慶設立消費金融公司，正申請牌照

《傳聞》據內地傳媒報道，阿里巴巴旗下螞蟻金服正在申請消費金融牌照，於重慶設立消費

金融公司。現時螞蟻金服旗下兩家小貸公司的註冊地均在重慶，螞蟻金服並未就此向傳媒作出回

應。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

