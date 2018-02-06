《魚缸博客》魚缸急跳水，建行（９３９）吼實廿天線止蝕走人！

《魚缸博客》花旗國魚缸噚晚（５日）經歷咗「黑色星期一」，道指上星期五（２日）急瀉

６６４點後，噚晚再恐慌性暴跌１１７５點，創咗史上最大單日跌幅。美國十年期債息噚日飆到

去接近２﹒９厘，再創近四年新高。有市場人士指出，跌市亦有可能係資金由股市流去債市嘅預

兆，全球魚缸都瀰漫住恐慌情緒，缸齊齊跳水。香江依邊當然都無辦法獨善其身，今朝早低開超

過１２００點，之後仲試過穿３０７００點跌幅擴大至迎１６００點。有幾類魚毛今早跌得最多

，包括內房、煤炭、個別大隻佬，同埋接下來準備講嘅內銀。

老實講，內銀股之前隨市升咗咁多，北水又不停掃貨，依家跌返落嚟都係無可厚非。最重要

嘅一點係，應該幾時走人呢？之後應該如何部署呢？計博客話，即使係咩位買入，都唔好再留戀

喇，魚缸再下試，唔走真係渣都無。以建行（００９３９）為例，雖然目前已經跌穿廿天線，但

仍未算偏離該水平好遠，相信都見到些少支持，缸友可以吼實廿天線止蝕走人。

不過講到之後嘅部署，內銀股其實又唔係完全唔掂得，基本面始終都算良好，加上估值仍算

可以接受。好似上述講過咁樣，內銀股表現同魚缸好貼近，所以最起碼要等到大市調整完先再入

貨，加上就嚟到新年假期，中港魚缸都會唞唞先，睇怕都未咁快見到反彈。目前，最緊要顧掂好

手上嘅貨先喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

