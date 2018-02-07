《傳聞共賞》宏利考慮出售部分美國資產，倩碧孖展未獲足額認購

《傳聞共賞》宏利據稱考慮出售部分美國資產

米線連鎖餐廳營商倩碧（０８３６７）孖展未獲足額認購

北水減槓桿



《昔日傳聞》澳能建設（０１１８３）昨截孖展，錄逾２９倍超購

螞蟻金服擬重慶設立消費金融公司，正申請牌照

匯控（００００５）拓「一帶一路」商機，參與約百個項目

基金減持息口敏感股

吉利場內大手購平治母企股份

虛擬銀行諮詢據悉本周正式推出

內銀壞帳續改善

化肥行業毛利好轉

安踏（０２０２０）銷售保持較快增長

天然氣供應緊張落行昆侖能源（００１３５）

長實（０１１１３）淺水灣道項目獲６０億洽購

北汽集團與麥格理商討中國合資生產電動車

中信行（００９９８）拓財富管理

險資加倉股市

永泰（３６９）近２９億沽灣仔Ｗ Ｓｑｕａｒｅ商廈全幢

香格里拉（０００６９）股東折讓７％售股，籌近１１億元

資金落行炒睿見教育（０６０６８）大灣區概念

金蝶（００２６８）炒雲業務表現佳

外資急買Ａ股

小米第三季末本港上市

金管局對遠程開戶向銀行作問卷調查

中海物業（０２６６９）炒納入恆指小型股指數成分股

水泥價回落資金流出海螺（００９１４）

豪華汽車銷售增捧華晨（０１１１４）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

