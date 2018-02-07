《傳聞共賞》宏利考慮出售部分美國資產，倩碧孖展未獲足額認購

《傳聞共賞》宏利據稱考慮出售部分美國資產
米線連鎖餐廳營商倩碧（０８３６７）孖展未獲足額認購
北水減槓桿
《昔日傳聞》澳能建設（０１１８３）昨截孖展，錄逾２９倍超購
螞蟻金服擬重慶設立消費金融公司，正申請牌照
匯控（００００５）拓「一帶一路」商機，參與約百個項目
基金減持息口敏感股
吉利場內大手購平治母企股份
虛擬銀行諮詢據悉本周正式推出
內銀壞帳續改善
化肥行業毛利好轉
安踏（０２０２０）銷售保持較快增長
天然氣供應緊張落行昆侖能源（００１３５）
長實（０１１１３）淺水灣道項目獲６０億洽購
北汽集團與麥格理商討中國合資生產電動車
中信行（００９９８）拓財富管理
險資加倉股市
永泰（３６９）近２９億沽灣仔Ｗ Ｓｑｕａｒｅ商廈全幢
香格里拉（０００６９）股東折讓７％售股，籌近１１億元
資金落行炒睿見教育（０６０６８）大灣區概念
金蝶（００２６８）炒雲業務表現佳
外資急買Ａ股
小米第三季末本港上市
金管局對遠程開戶向銀行作問卷調查
中海物業（０２６６９）炒納入恆指小型股指數成分股
水泥價回落資金流出海螺（００９１４）
豪華汽車銷售增捧華晨（０１１１４）
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確