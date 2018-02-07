《傳聞》近月大升的內銀股，昨日（６日）沽壓沉重，如中國工商銀行（０１３９８）昨日

大跌７％，以６﹒９元收市。據聞北水面對外圍股市調整，逐步減槓桿，可能減持部分內銀股，

鎖定手上利潤，短期中國工商銀行可能下試６﹒５元至６﹒７元水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

