《傳聞》據消息人士透露，本地米線店「麻酸樂」等連鎖餐廳之經營商倩碧控股（０８３６
７）昨日（６日）首日招股表現受大跌市影響，據悉，倩碧僅錄得１７﹒３萬元的孖展認購，公
開發售尚未足額。
股份於昨日起至本周五（９日）招股，公司擬發行２億股，公開發售佔１０％，配售佔９０
％。每股發行價介乎０﹒２７至０﹒３３港元；每手１萬股，入場費３３３３﹒２５元。所得款
項淨額估計約為３７２０萬元，公開發售最高集資額為６６０萬元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/02/2018 09:01
《傳聞》米線連鎖餐廳營商倩碧（０８３６７）孖展未獲足額認購
《傳聞》據消息人士透露，本地米線店「麻酸樂」等連鎖餐廳之經營商倩碧控股（０８３６
７）昨日（６日）首日招股表現受大跌市影響，據悉，倩碧僅錄得１７﹒３萬元的孖展認購，公
開發售尚未足額。
股份於昨日起至本周五（９日）招股，公司擬發行２億股，公開發售佔１０％，配售佔９０
％。每股發行價介乎０﹒２７至０﹒３３港元；每手１萬股，入場費３３３３﹒２５元。所得款
項淨額估計約為３７２０萬元，公開發售最高集資額為６６０萬元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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