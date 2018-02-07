《傳聞》市場消息指，宏利金融（００９４５）考慮出售部分美國保險資產，包括不同的年
金及長期護理業務，預計出售可套現數十億美元。
同時據悉，完成美國業務的策略評評後，公司亦決定不尋求將旗下美國業務
Ｊｏｈｎ ＨａｎｃｏｃｋＩＰＯ上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/02/2018 09:01
《傳聞》宏利（００９４５）考慮出售部分美國資產
《傳聞》市場消息指，宏利金融（００９４５）考慮出售部分美國保險資產，包括不同的年
金及長期護理業務，預計出售可套現數十億美元。
同時據悉，完成美國業務的策略評評後，公司亦決定不尋求將旗下美國業務
Ｊｏｈｎ ＨａｎｃｏｃｋＩＰＯ上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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