《傳聞》宏利（００９４５）考慮出售部分美國資產

《傳聞》市場消息指，宏利金融（００９４５）考慮出售部分美國保險資產，包括不同的年

金及長期護理業務，預計出售可套現數十億美元。

同時據悉，完成美國業務的策略評評後，公司亦決定不尋求將旗下美國業務

Ｊｏｈｎ ＨａｎｃｏｃｋＩＰＯ上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

