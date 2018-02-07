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即市新聞

07/02/2018 15:03

《傳聞》平保創投兩醫療保健基金擬籌集１３億美元

　　《傳聞》外電引述市場消息人士指出，平保（０２３１８））（滬：６０１３１８）旗下創
新投資基金，為旗下兩隻醫療保健基金籌集１３億美元，當中美元基金集資額３億至５億美元，
人幣基金籌集４至５億元人幣。
　　兩基金專門投資成長階級及準備上市掛牌前階段的醫療保健投資項目。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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