《魚缸博客》偉易達（００３０３）派息穩定，市況波動下防守之選

《魚缸博客》花旗國作為全球經濟大佬，佢嘅影響力真係唔可以睇小，個邊魚缸連瀉兩日兼

蒸發晒成個１月份嘅升幅，亞太區魚缸都比佢搞到跌到一仆一碌，香江噚日更加係高台跳水，大

插１６４９點，創魚缸史上第二大單日點數跌幅，過去甚少跌超過半成嘅重磅大佬ＱＱ

（００７００）都大跌超過７巴仙。

噚日魚缸大地震下，下跌股份嘅比例就高達９５巴仙。不過，香江老牌工業佬偉易達

（００３０３）表現就相當硬淨，噚日只係輕微跌咗唔夠１巴仙。對比香江其他工業佬，偉易達

的確係較少缸友吼，但就唔代表佢冇投資價值。偉易達主要生產同銷售嬰幼兒同小朋友學習產品

，而且喺相關「孖屐」方面擁有龍頭地位。

即使依家人人一部智能電話，但偉易達嘅銷售仍相當有睇頭，反映佢喺玩具嘅創新能力強勁

。截至舊年３月底止２０１７財年，整體收入升咗１２巴仙，北美同亞洲就分別增加超過一成半

，歐洲就上升９巴仙。截至９月底止嘅２０１８財年上半年，整體收入升咗近６巴仙，亞洲「孖

屐」銷售爆升近４４巴仙，北美同歐洲就表現一般，只係升咗５巴仙同唔夠１巴仙。

神州因為人夠多，加上中產階級持續增長，對小朋友嘅電子學習需求就自然爆升。據「孖屐

」調查公司歐睿（Ｅｕｒｏｍｏｎｉｔｏｒ）指出，神州玩具同遊戲「孖屐」嘅零售總額由

２０１１年嘅８９７億人仔，增至２０１６年嘅２３２１﹒７億人仔，年複合增長達２１巴仙，

更預期２０１９年可突破３０００億仔。

目前亞太區收入佔偉易達收入只有近一成，加上偉易達喺神州市佔率唔大，意味著未來發展

空間相當龐大。歐洲地區收入目前佔偉易達約四成，隨著美金自舊年年初開始腳軟，亦帶動歐元

持續升值，由於偉易達業績以美元計價，即係歐元升值有利提升佢嘅匯兌收入。據彭博資料顯示

，預期２０１８財年純利同收入都有超過兩成增長，中長線相當吸引。

另外，偉易達派息穩定，股息率都有五厘以上，預測股息率更加有超過６厘以上，進一步印

證防守力強勁。股價走勢方面，舊年年中高見１２２﹒５４銀破頂後就反覆回落，舊年年尾畀多

大行減持後一度低見１００﹒３銀，至今都一直喺１００蚊至１１０蚊左右之間徘徊。雖走勢冇

乜睇頭，但亦可以作為防守之選，中長線則上望１２０蚊以上水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

