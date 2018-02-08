《傳聞》國指改革發行商醞釀推出新產品

《傳聞》國企指數大改革，引入紅籌與民企，有助提升國企指數代表性與吸引發行商推出新

產品。據聞有發行商醞釀推出國企指數相關衍生產品，對國企股有支持，恆生Ｈ股ＥＴＦ

（０２８２８）在１２０元附近有值博率。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

