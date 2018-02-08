《傳聞》險資撈底Ａ股

《傳聞》市場消息稱，上証綜合指數昨日（７日）回落至３３００水平，已見有保險資金趁

低吸納，是作為中長線投資的好機會，有助未來投資收益回報。平保（０２３１８）昨日跌至

８３元邊緣，預期在８０元承接力不弱。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

