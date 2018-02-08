《傳聞》騰訊（００７００）持股的內地旅遊預訂平台同程旅遊（ｌｙ﹒ｃｏｍ），市場消
息指出計劃赴港上市，擬集資約６億美元（約４６﹒９億港元），招商證券及摩根士丹利為安排
行。
據報，同程旅遊早於２０１４年，獲騰訊及攜程（Ｃｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ）等企業逾２０億元
人民幣融資，而２０１５年７月再獲騰訊、萬達、中信資本等逾６０億元人民幣戰略投資。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/02/2018 09:01
《傳聞》同程旅遊赴港上市，籌近４７億元
《傳聞》騰訊（００７００）持股的內地旅遊預訂平台同程旅遊（ｌｙ﹒ｃｏｍ），市場消
息指出計劃赴港上市，擬集資約６億美元（約４６﹒９億港元），招商證券及摩根士丹利為安排
行。
據報，同程旅遊早於２０１４年，獲騰訊及攜程（Ｃｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ）等企業逾２０億元
人民幣融資，而２０１５年７月再獲騰訊、萬達、中信資本等逾６０億元人民幣戰略投資。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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