《傳聞》江西銀行擬赴港上市，或今年正式提交上市申請

《傳聞》據內地媒體報道，江西銀行於本周二（６日）召開董事會會議，同意該行原行長吳

洪濤辭任，並聘任中信銀行（００９９８）前董秘、廣東南粵銀行原行長羅焱為新任行長，繼續

推進五年戰略規劃實施，以及赴港上市工作。據悉，該行或今年正式提交上市申請。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

