《傳聞》印度報章《Ｔｈｅ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｔｉｍｅｓ》引述消息人士報道，宏利保
險（００９４５）領先競購印度保險公司ＩＤＢＩ Ｆｅｄｅｒａｌ控股權，作價為５﹒５億至
６﹒５億美元。
據悉，印度保險同業ＨＤＦＣ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｌｉｆｅ、Ｂｉｒｌａ Ｓｕｎ
Ｌｉｆｅ等亦參與競購。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/02/2018 11:42
《傳聞》宏利領先競購印度保險商ＩＤＢＩ Ｆｅｄｅｒａｌ控股權
《傳聞》印度報章《Ｔｈｅ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｔｉｍｅｓ》引述消息人士報道，宏利保
險（００９４５）領先競購印度保險公司ＩＤＢＩ Ｆｅｄｅｒａｌ控股權，作價為５﹒５億至
６﹒５億美元。
據悉，印度保險同業ＨＤＦＣ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｌｉｆｅ、Ｂｉｒｌａ Ｓｕｎ
Ｌｉｆｅ等亦參與競購。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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