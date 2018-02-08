《傳聞》宏利領先競購印度保險商ＩＤＢＩ　Ｆｅｄｅｒａｌ控股權

《傳聞》印度報章《Ｔｈｅ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｔｉｍｅｓ》引述消息人士報道，宏利保

險（００９４５）領先競購印度保險公司ＩＤＢＩ Ｆｅｄｅｒａｌ控股權，作價為５﹒５億至

６﹒５億美元。

據悉，印度保險同業ＨＤＦＣ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｌｉｆｅ、Ｂｉｒｌａ Ｓｕｎ

Ｌｉｆｅ等亦參與競購。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

