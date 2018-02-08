《傳聞》市場消息指，中國主權財富基金考慮加入競購全球第二礦業巨挈力拓（Ｒｉｏ）資
產組合，涉及２０億美元。
加拓此前計劃出售價值２０億美元的煤炭資產，是公司擬退出澳洲煤礦業務的部分計劃。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/02/2018 14:27
《傳聞》中投考慮加入競購力拓２０億美元資產組合
《傳聞》市場消息指，中國主權財富基金考慮加入競購全球第二礦業巨挈力拓（Ｒｉｏ）資
產組合，涉及２０億美元。
加拓此前計劃出售價值２０億美元的煤炭資產，是公司擬退出澳洲煤礦業務的部分計劃。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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