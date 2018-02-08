《魚缸博客》香港電訊（０６８２３）基本面好，現價買入等收息！

《魚缸博客》噚晚（７日）花旗國魚缸先升後回，道指初段雖然急升超過３００點，不過受

債券孳息率持續上揚拖累，１０年期債券孳息率上升至２﹒８４厘，三大股指最終腳軟。香江呢

邊，噚日高低位波幅成千點，沽壓認真大，就連股王ＱＱ（００７００）都受制於條五十天線（

４３２銀），北水又急流勇退撤出ＱＱ，缸友都可以唔使咁急撈藍戰士住。

呢個時候，最好就係擁抱一Ｄ有基本面支持而之前又被孖屐遺忘嘅公司。香港電訊

（０６８２３）日前公布截至去年１２月底止全年業績，總收益增加２巴仙，錄得３０８﹒９８

億，ＥＢＩＴＤＡ總計上升２巴仙至１２９﹒９７億，反映流動通訊及電服務業的營運效率提升

；股份合訂單位持有人應佔溢利上升４﹒３％至５０﹒９７億。

野村亦話，公司企業業務係增長點之一，公司會繼續受惠於整合ＣＳＬ嘅成本效益，而且集

團資本開支溫和，加上公司有強勁嘅網絡同提供解決方案嘅能力，於是畀個「掃貨」評級佢，他

屐去到１２﹒５銀。

公司股價依家仲係１０蚊樓下上落，公仔圖嚟睇，由２０１７年到依家都近乎無點郁過，相

信下跌空間有限。缸友不妨喺現價水平買入等收息，因為末期每股都派３６﹒７５仙，都唔錯呀

，要記住截止過戶日期係５月１６至１７號！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

