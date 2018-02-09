《傳聞》市場消息稱，中國中車（０１７６６）受惠「一帶一路」戰略，海外市場訂單持續
上升，加上美國將公布基建投資計劃，中車有望分一杯羹，中車股價呈強，昨日（８日）上升５
％，以７﹒５元，短期目標價為８元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/02/2018 09:04
《傳聞》中國中車（０１７６６）訂單增
《傳聞》市場消息稱，中國中車（０１７６６）受惠「一帶一路」戰略，海外市場訂單持續
上升，加上美國將公布基建投資計劃，中車有望分一杯羹，中車股價呈強，昨日（８日）上升５
％，以７﹒５元，短期目標價為８元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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