《傳聞》資金減持房產信託及內房股

《傳聞》美國１０年期國債孳息繼續上升，直逼３厘，吸引資金流入。美長債息升削弱了房

產信託吸引力，有基金減持領展（００８２３）等房產信託。領展昨日（８日）逆市下跌，以

６６﹒１元收市，但短期在６４元至６５元水平料有不俗支持力。

另一方面，受累首套房利率上升，個別房產企業在今年首月呈現增長放慢或下跌情況，資金

因部署減持內房股。華潤置地（０１１０９）昨日以２８﹒０５元收市，微升０﹒２５元，短期

反彈至２９元的阻力不輕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

