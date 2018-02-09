《傳聞》美國１０年期國債孳息繼續上升，直逼３厘，吸引資金流入。美長債息升削弱了房
產信託吸引力，有基金減持領展（００８２３）等房產信託。領展昨日（８日）逆市下跌，以
６６﹒１元收市，但短期在６４元至６５元水平料有不俗支持力。
另一方面，受累首套房利率上升，個別房產企業在今年首月呈現增長放慢或下跌情況，資金
因部署減持內房股。華潤置地（０１１０９）昨日以２８﹒０５元收市，微升０﹒２５元，短期
反彈至２９元的阻力不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/02/2018 09:08
《傳聞》資金減持房產信託及內房股
《傳聞》美國１０年期國債孳息繼續上升，直逼３厘，吸引資金流入。美長債息升削弱了房
產信託吸引力，有基金減持領展（００８２３）等房產信託。領展昨日（８日）逆市下跌，以
６６﹒１元收市，但短期在６４元至６５元水平料有不俗支持力。
另一方面，受累首套房利率上升，個別房產企業在今年首月呈現增長放慢或下跌情況，資金
因部署減持內房股。華潤置地（０１１０９）昨日以２８﹒０５元收市，微升０﹒２５元，短期
反彈至２９元的阻力不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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