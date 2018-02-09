《傳聞》瑞房（２７２）與銀行商討融資３３５億元

《傳聞》市場消息透露，瑞安房地產（００２７２）正與多間銀行商談尋求約３３５億借貸

，包括渣打、瑞銀、法國巴黎銀行、德意志銀行，當中約１４４億元用作私有化，另有２４億美

元作再融資，惟細節未確實，確實金額要視乎瑞房股價而定。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

