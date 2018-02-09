  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/02/2018 09:01

《傳聞》瑞房（２７２）與銀行商討融資３３５億元

　　《傳聞》市場消息透露，瑞安房地產（００２７２）正與多間銀行商談尋求約３３５億借貸
，包括渣打、瑞銀、法國巴黎銀行、德意志銀行，當中約１４４億元用作私有化，另有２４億美
元作再融資，惟細節未確實，確實金額要視乎瑞房股價而定。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態09/02/2018
Tesla有望虧轉盈 Model 3料周產5千輛
生財有道08/02/2018
【定存保平安？】股市凶險轉做人幣定存享高息 惟須考慮匯率風險
中國故事08/02/2018
布局全國 海天味業調出未來
國際動態08/02/2018
特朗普擬舉行閱兵 被批走向極權
生財有道08/02/2018
專訪馬時亨 公開投資心法 推介內銀股中山樓
板塊分析07/02/2018
內地紙貴 政策利好 紙業股待追落後
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
「害」人師表 16
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
What's On
【好生活方程式】7個實用貼士，快速掌握屋企收納神技 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
第一桶金 ． 方元
建立倉底 長期回報比hit and run 好
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
市跌了 怎麼辦？
美女中醫 ． 譚莉英
三字頭患高血壓，難道要食一世降壓藥？ 2
陶冬天下 ． 陶冬
薪增引爆利率恐懼 債跌觸發股市調整
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【防乳癌擴散】奧米加3有效 但非款款功效一致 2
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
言歸政傳 ． Jenny Yin
阿仔無端畀人擺上枱 林鄭唔發威勢係假！ 3
台灣熱話 ． 姚超文
【台灣大學校長選舉】民進黨不服輸 招數百出「把對手搞臭搞爛」？ 4
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略
足球俱樂部 ． 主教練
為爭前四 車仔槍手三角換馬 冬窗搶人 紅魔爭贏山神輸波
香港街頭美食
【賀年日本菜】初春時令之選！海之真味9點刺身盛＋蜜柑味油甘魚＋麵豉蠔鍋
健康大晒 NEW
【中醫驅寒大法】薑不能亂吃！肉桂粥香甜暖身
我要退休 ． 羅國森、曾智華
創造心靈快樂——投資布施
時事要聞
網購成風 小心膠袋有毒
辦公室政治 ． 潘少權
【鼓勵員工有法】一句「以你的聰明才智」人人都受落 2
暢所欲妍 ． 屈穎妍
最佳投資，是買一個國家的未來 791
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 5
鬆一鬆 ． 通通
【智商測試】4個「看起來簡單到爆」，但大家卻「完全解不出來的」超殺腦細胞謎題 2
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 6
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 2
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
我要退休 ． 羅國森、曾智華
冇樓你咪望退休？！ 3
我做Marketing ． Michael & Derek
【做marketing甚艱難】印刷出錯？唯有捱夜黐貼紙…… 3
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
星座命理
【不會撒嬌的女人】盤點3種最獨立的女人！ 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新乳癌消息】每星期2片午餐肉 乳癌風險增21%！ 2
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
抵玩自助遊
$3,800 快閃清邁4日 與大象共舞 嘆法式finedining
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 2
健康大晒 NEW
【救腦三小時】5步簡單測試「腦中風」！必須了解的緊急應對措施 2
產品簡介

【etnet New Year Bonus賞你】ELEMENTS圓方‧如意吉祥利是封套裝

【etnet Bonus賞你】 屯門市廣場 x Where’s Wally 獨家Wally新春利是套裝+A4文件夾

【etnet Bonus賞你】華懋集團九大商場「黃金牡丹‧利是封x揮春禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊