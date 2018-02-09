《傳聞》螞蟻金服計劃發新股籌最多５０億美元，估值或逾千億美元

《傳聞》市場消息指，螞蟻金服計劃通過發行新股最多籌資５０億美元，對螞蟻金服的估值

可能超過１０００億美元。

這一輪融資將使螞蟻金服，朝外界所期待的首次公開發行（ＩＰＯ）更靠近一步，這輪融資

將確定該公司最新的估值。

電商企業阿里巴巴目前持有螞蟻金服三分之一的權益。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

