《傳聞》市場消息指，螞蟻金服計劃通過發行新股最多籌資５０億美元，對螞蟻金服的估值
可能超過１０００億美元。
這一輪融資將使螞蟻金服，朝外界所期待的首次公開發行（ＩＰＯ）更靠近一步，這輪融資
將確定該公司最新的估值。
電商企業阿里巴巴目前持有螞蟻金服三分之一的權益。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/02/2018 14:00
《傳聞》螞蟻金服計劃發新股籌最多５０億美元，估值或逾千億美元
《傳聞》市場消息指，螞蟻金服計劃通過發行新股最多籌資５０億美元，對螞蟻金服的估值
可能超過１０００億美元。
這一輪融資將使螞蟻金服，朝外界所期待的首次公開發行（ＩＰＯ）更靠近一步，這輪融資
將確定該公司最新的估值。
電商企業阿里巴巴目前持有螞蟻金服三分之一的權益。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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