《魚缸博客》中電（２）作避險之選，憧憬業績博反彈至８０蚊！

《魚缸博客》花旗國噚日（８日）１０年期美債收益率高見２﹒８８４厘，逼近上日觸及嘅

４年高位２﹒８８５厘，再度觸發花旗國主要指數重創。道指挫１０３２點報２３８６０點。當

場嚇到缸友都面青青呀！至於香江魚缸都難逃一劫，今早開市就失守三萬點關口，其後急轉向下

，曾飛墜最多最多１３２２點報２９１２９點。照個勢頭睇嚟，缸友們都爭相掟貨逃命！

若睇好後市博技術反彈，且又想避下風險嘅的話，博客建議不妨可吼實「公用三寶」啦，特

別係中電（００００２）呢隻２號仔！

大和早前發表報告話，中電喺澳洲批發嘅業務有改善，會抵銷番零售業務因競爭加劇而轉弱

嘅情況。加上中電係屬於具防守性嘅收息股，預料海外盈利佔去年佢盈利嘅４１巴仙，出年會有

所提高，變成佔４６巴仙，大和維持「持有」評級，「他屐」就由８０蚊升至８２蚊。有基本面

支持，博客估計，佢現階段走勢雖然向下，但其實係借勢作調整。

技術上，現階段佢１４日ＲＳＩ水平約３０，屬於「超賣」水平；若然大市回穩，加上喺今

月２６號公布嘅業績憧憬，建議缸友不妨喺約７５蚊吸納，借勢博短期反彈至上返８０蚊啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

