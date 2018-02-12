《傳聞》恒大（０３３３３）購大唐證券及大唐期貨

《傳聞》市場消息指，內地房地產發展商中國恆大（０３３３３）於１月中，向前政協李德

麟收購「大唐投資（證券）」、「大唐投資（期貨）」，並改名為「恆大證券（香港）」、「恆

大期貨（香港）」。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

