《傳聞》市場消息指，內地房地產發展商中國恆大（０３３３３）於１月中，向前政協李德
麟收購「大唐投資（證券）」、「大唐投資（期貨）」，並改名為「恆大證券（香港）」、「恆
大期貨（香港）」。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/02/2018 09:01
《傳聞》恒大（０３３３３）購大唐證券及大唐期貨
《傳聞》市場消息指，內地房地產發展商中國恆大（０３３３３）於１月中，向前政協李德
麟收購「大唐投資（證券）」、「大唐投資（期貨）」，並改名為「恆大證券（香港）」、「恆
大期貨（香港）」。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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