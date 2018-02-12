《傳聞》中國人壽（０２６２８）以３０億澳元洽購ＡＭＰ壽險資產

《傳聞》消息來源指，中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）正洽購價值最高３０

億澳元的ＡＭＰ人壽保險資產。

另外，據悉美國國際集團（ＡＩＧ）及復星亦對相關資產有興趣。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

