《傳聞》消息來源指，中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）正洽購價值最高３０
億澳元的ＡＭＰ人壽保險資產。
另外，據悉美國國際集團（ＡＩＧ）及復星亦對相關資產有興趣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/02/2018 09:01
《傳聞》中國人壽（０２６２８）以３０億澳元洽購ＡＭＰ壽險資產
《傳聞》消息來源指，中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）正洽購價值最高３０
億澳元的ＡＭＰ人壽保險資產。
另外，據悉美國國際集團（ＡＩＧ）及復星亦對相關資產有興趣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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