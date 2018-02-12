《魚缸博客》大行集體齊唱淡中芯（９８１），有貨走人唔好等！

《魚缸博客》花旗國魚缸上周四（８日）再急挫過逾千點，上周五（９日）終於見到反彈，

跳起返３００幾點，依個幾星期咁樣坐過山車法，真係嚇到鼻哥窿都無肉。香江依邊今早跟返外

圍反彈些少，不過依家個市咁鬼ｃｈｏｋ，缸友們都係先坐定定好過。

雖然半導體股喺舊年都炒過一排，不過踏入２０１８年每日升幅榜就無咩聽到佢哋個名喇，

焦點都唔再喺佢哋身上。不過，今日上晝就有其中一位街坊中芯（００９８１）相當之出位，只

可惜唔係因為啲咩好事，而係好多間大行齊齊唱淡兼削目標價，包括：美銀美林、瑞信、花旗、

瑞銀、摩通、德意志等，一隻手都數唔晒，到底發生咩事呢？

其實，上星期中芯已經出咗去年第四季業績，張成績表當然就唔太靚仔啦，期內嘅盈利雖則

按季升咗，不過按年計就大跌超過五成，而收入都錄得下跌逾３巴仙。

各間大行就忍咗幾日先出報告，博客一見到已經即時研究咗，綜合出以下原因，主要都係包

括該股嘅估值太高，基本面根本就唔夠力支撐，更加預期短期嘅邊際利潤會將持續受壓，翻身無

力咁話。

其中一間睇得最淡嘅可以算係德意志喇，佢將中芯嘅「他屐」由５﹒３銀削到得返４﹒９銀

，繼續維持「沽貨」評級。雖然望上去同現價仲有一段距離，但再咁樣業績倒退落去，碌低到依

個水平應該都「不是夢」，有貨真係走人唔好等喇！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

