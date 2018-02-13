《傳聞》近期內地銀行股沽壓沉重，其中中國工商銀行（０１３９８）昨日（１２日）下跌
７仙，，以６﹒４６元收市。傳聞當局可能進一步遏抑房產信貸增幅，成為內銀股沽售的藉口
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/02/2018 09:03
《傳聞》內地或遏抑房產信貸
《傳聞》近期內地銀行股沽壓沉重，其中中國工商銀行（０１３９８）昨日（１２日）下跌
７仙，，以６﹒４６元收市。傳聞當局可能進一步遏抑房產信貸增幅，成為內銀股沽售的藉口
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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