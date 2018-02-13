《傳聞》復星贏得法國時裝品牌Ｌａｎｖｉｎ

《傳聞》市場消息透露，復星已擊敗卡塔爾基金公司Ｍａｙｈｏｏｌａ，成功奪得法國時裝

品牌Ｌａｎｖｉｎ的控制權，預料Ｌａｎｖｉｎ本周將向員工發布相關聱明，銷售協議則在周五

簽署。

據悉，復星將向Ｌａｎｖｉｎ注資逾１億歐元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

