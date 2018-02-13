《傳聞》市場消息透露，復星已擊敗卡塔爾基金公司Ｍａｙｈｏｏｌａ，成功奪得法國時裝
品牌Ｌａｎｖｉｎ的控制權，預料Ｌａｎｖｉｎ本周將向員工發布相關聱明，銷售協議則在周五
簽署。
據悉，復星將向Ｌａｎｖｉｎ注資逾１億歐元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/02/2018 09:01
《傳聞》復星贏得法國時裝品牌Ｌａｎｖｉｎ
《傳聞》市場消息透露，復星已擊敗卡塔爾基金公司Ｍａｙｈｏｏｌａ，成功奪得法國時裝
品牌Ｌａｎｖｉｎ的控制權，預料Ｌａｎｖｉｎ本周將向員工發布相關聱明，銷售協議則在周五
簽署。
據悉，復星將向Ｌａｎｖｉｎ注資逾１億歐元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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