《傳聞》海航洽售倫敦金絲雀碼頭兩棟寫字樓

《傳聞》市場消息指，海航集團已與投資者，就出售倫敦金絲雀碼頭的兩棟寫字樓展開初步

談判。

據悉，Ｂｒｏｏｋｆｉｅｌｄ Ａｓｓｅｔ ＭａｎａｇｅｍｅｎｔＩｎｃ﹒等私募股權公

司在考慮投標。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

