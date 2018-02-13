《傳聞》市場消息人士指出，江西銀行擬今年上半年在港上市，集資７億至８億美元（約
５４﹒８億至６２﹒６億港元）。建銀國際、中信里昂為聯席保薦人。
據初步招股文件顯示，江西銀行為江西省唯一一家省級城市商業銀行，截至２０１７年９月
底止總資產為３６８９﹒７１億元人幣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
13/02/2018 13:15
《傳聞》江西銀行擬上半年赴港上市，集資７億至８億美元
《傳聞》市場消息人士指出，江西銀行擬今年上半年在港上市，集資７億至８億美元（約
５４﹒８億至６２﹒６億港元）。建銀國際、中信里昂為聯席保薦人。
據初步招股文件顯示，江西銀行為江西省唯一一家省級城市商業銀行，截至２０１７年９月
底止總資產為３６８９﹒７１億元人幣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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