《魚缸博客》北控水務（００３７１）現價超殘，即買博炒政策消息

《魚缸博客》上個禮拜經歷完魚缸大地震後，基本上所有股份都難逃大跌嘅厄運。不過，花

旗國魚缸已連續兩日跳彈床，證明嗰邊嘅缸友都仲未對後市相當悲觀，香江自然都繼續有運行。

隨住香江連日大插，又係到執平貨嘅時候，其中，神州水務龍頭北控水務（００３７１）１４天

ＲＳＩ都係得３１，今年預測市盈率只有近１１倍，而光大國際（００２５７）同東江環保

（００８９５）都分別有１４倍同１３﹒９倍，北控水務估值相當吸引。

北控水務嘅賣點又點止只係平，業績方面同樣省鏡，近呢幾年嘅收入同純利都有雙位數增長

，舊年上半年就分別上升超過１６巴仙同近２２巴仙，彭博就綜合預期，北控水務舊年全年可以

多賺近２４巴仙，收入就上升近２７巴仙。佢嘅股本回報率（ＲＯＥ）亦普遍高於其他街坊，舊

年上半年有２０﹒９０巴仙，而光國同東江只有１７﹒８７巴仙同１６﹒８４巴仙，彭博亦預期

北控水務舊年ＲＯＥ錄得２１﹒９３巴仙。

北控水務依家喺神州擁有２１０座污水處理廠同７座再生水處理廠，平均每日處理量為

９１４３萬噸，平均每日處理比率為８５巴仙，營運規模喺神州數一數二。事實上，神州近年興

起ＰＰＰ模式，即公私營合作模式，北控水務舊年頭８個月已經獲得５００億人仔嘅ＰＰＰ項目

，全年要突破６００億人仔大關應冇乜難度。

環保作為神州嘅未來主要發展嘅方向，北控水務又係環保水務龍頭，「孖屐」都憧憬佢嘅收

入可以長升長有。「兩會」即將喺３月３號及５號開幕，污染防治同綠色發展都受到「孖屐」關

注，話唔定會有新環保政策出台，水務股可以趁低價作部署。

北控水務喺舊年１０月尾高見６﹒７５銀創兩年半新高後就持續下試，以現價計已經跌咗超

過兩成半，今年以嚟就跌咗近１７巴仙，噚日仲低見４﹒８２銀創一年新低，可以喺現價買入，

博炒「兩會」政策消息，中線上望６蚊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

