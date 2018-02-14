《傳聞共賞》周大福銅鑼灣舖獲減租四成，黑石有意購回安邦資產

《傳聞共賞》周大福（０１９２９）銅鑼灣舖獲減租３９％
美私募基金黑石９５億美元購回安邦資產
鈷價續高企資金落行洛鉬（０３９９３）
中興（００７６３）快推５Ｇ手機
新奧（０２６８８）ＬＮＧ業務顯著增長
申洲（０２３１３）炒訂單增加
《昔日傳聞》復星贏得法國品牌Ｌａｎｖｉｎ
海航洽售倫敦金絲雀碼頭兩棟寫字樓
內地或遏抑房產信貸
恆大（０３３３３）購大唐證券及大唐期貨
國壽（０２６２８）以３０億澳元洽購ＡＭＰ壽險資產
基金現贖回壓力
全球股災利淡消費大行重估零售股
瑞房尋求３３５億元融資
倩碧截孖展僅超購１﹒４倍
中國中車（０１７６６）訂單增
資金減持房產信託及內房股
同程旅遊赴港上市，籌近４７億元
江西銀行擬赴港上市，或今年正式提交上市申請
國指改革發行商醞釀推出新產品
險資撈底Ａ股
宏利據稱考慮出售部分美國資產
米線連鎖餐廳營商倩碧（０８３６７）孖展未獲足額認購
北水減槓桿
澳能建設（０１１８３）昨截孖展，錄逾２９倍超購
螞蟻金服擬重慶設立消費金融公司，正申請牌照
匯控（００００５）拓「一帶一路」商機，參與約百個項目
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確