《傳聞共賞》周大福銅鑼灣舖獲減租四成，黑石有意購回安邦資產

《傳聞共賞》周大福（０１９２９）銅鑼灣舖獲減租３９％

美私募基金黑石９５億美元購回安邦資產

鈷價續高企資金落行洛鉬（０３９９３）

中興（００７６３）快推５Ｇ手機

新奧（０２６８８）ＬＮＧ業務顯著增長

申洲（０２３１３）炒訂單增加



《昔日傳聞》復星贏得法國品牌Ｌａｎｖｉｎ

海航洽售倫敦金絲雀碼頭兩棟寫字樓

內地或遏抑房產信貸

恆大（０３３３３）購大唐證券及大唐期貨

國壽（０２６２８）以３０億澳元洽購ＡＭＰ壽險資產

基金現贖回壓力

全球股災利淡消費大行重估零售股

瑞房尋求３３５億元融資

倩碧截孖展僅超購１﹒４倍

中國中車（０１７６６）訂單增

資金減持房產信託及內房股

同程旅遊赴港上市，籌近４７億元

江西銀行擬赴港上市，或今年正式提交上市申請

國指改革發行商醞釀推出新產品

險資撈底Ａ股

宏利據稱考慮出售部分美國資產

米線連鎖餐廳營商倩碧（０８３６７）孖展未獲足額認購

北水減槓桿

澳能建設（０１１８３）昨截孖展，錄逾２９倍超購

螞蟻金服擬重慶設立消費金融公司，正申請牌照

匯控（００００５）拓「一帶一路」商機，參與約百個項目



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

