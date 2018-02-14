  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2018 09:00

《傳聞共賞》周大福銅鑼灣舖獲減租四成，黑石有意購回安邦資產

　　《傳聞共賞》周大福（０１９２９）銅鑼灣舖獲減租３９％
　　　　　　　　美私募基金黑石９５億美元購回安邦資產
　　　　　　　　鈷價續高企資金落行洛鉬（０３９９３）
　　　　　　　　中興（００７６３）快推５Ｇ手機
　　　　　　　　新奧（０２６８８）ＬＮＧ業務顯著增長
　　　　　　　　申洲（０２３１３）炒訂單增加

　　《昔日傳聞》復星贏得法國品牌Ｌａｎｖｉｎ
　　　　　　　　海航洽售倫敦金絲雀碼頭兩棟寫字樓
　　　　　　　　內地或遏抑房產信貸
　　　　　　　　恆大（０３３３３）購大唐證券及大唐期貨
　　　　　　　　國壽（０２６２８）以３０億澳元洽購ＡＭＰ壽險資產
　　　　　　　　基金現贖回壓力
　　　　　　　　全球股災利淡消費大行重估零售股
　　　　　　　　瑞房尋求３３５億元融資
　　　　　　　　倩碧截孖展僅超購１﹒４倍
　　　　　　　　中國中車（０１７６６）訂單增
　　　　　　　　資金減持房產信託及內房股
　　　　　　　　同程旅遊赴港上市，籌近４７億元
　　　　　　　　江西銀行擬赴港上市，或今年正式提交上市申請
　　　　　　　　國指改革發行商醞釀推出新產品
　　　　　　　　險資撈底Ａ股
　　　　　　　　宏利據稱考慮出售部分美國資產
　　　　　　　　米線連鎖餐廳營商倩碧（０８３６７）孖展未獲足額認購
　　　　　　　　北水減槓桿
　　　　　　　　澳能建設（０１１８３）昨截孖展，錄逾２９倍超購
　　　　　　　　螞蟻金服擬重慶設立消費金融公司，正申請牌照
　　　　　　　　匯控（００００５）拓「一帶一路」商機，參與約百個項目
　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態14/02/2018
fb美年輕用戶 今年恐減200萬
生財有道13/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－南航】趁低吸納博上十元 春運效應、人幣升值刺激
剖析天下13/02/2018
美股大瀉的啟示
國際動態13/02/2018
國際太空站 美擬6年後停撥款轉民營
生財有道12/02/2018
新增人幣貸款創歷史新高 分析：或令調控加碼
興證快訊12/02/2018
環球股災後，應如何部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 17
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 1
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略
論盡中港台 ． 岑逸飛
流感肆虐，應防患於未然 10
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【關係篇】為何她專吸引好男人？原來跟父母養育方式有關！ 4
政是有心 ． 余君雋
軟硬實力都靠創造力 遏制思想何來新思想？ 8
小薯茶水間 NEW
【補眠大計】返工好眼瞓點算好？最多人匿喺廁所補眠？ 6
星座命理
【大時大節又怎樣？】盤點3個最不重視節慶的星座 1
國金與投資 ． 曾廣標
大跌市之後的危與機
鬆一鬆 ． 通通
【大不同】香港插畫家分享「台灣 VS 香港」生活差異 2
中環人 ． 溫天納
牛市完蛋了嗎？
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
點解？點呀！
健康Video
【健康賀年糕】周瑩至愛甑糕、Superfood蘿蔔糕邊款最正？ 5
言歸政傳 ． Jenny Yin
阿仔無端畀人擺上枱 林鄭唔發威勢係假！ 3
我家私房菜 ． 韋太
【新年意頭菜】洋蔥栗子燜鴨 1
健康大晒 NEW
【月事危機】女模經期遭感染截肢，衛生棉條是敵是友？ 3
為理發聲 ． 石老師工作室
抗流感 信專家 6
暢所欲妍 ． 屈穎妍
最佳投資，是買一個國家的未來 791
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 5
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 2
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 6
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 2
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
冇樓你咪望退休？！ 3
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
星座命理
【不會撒嬌的女人】盤點3種最獨立的女人！ 3
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新乳癌消息】每星期2片午餐肉 乳癌風險增21%！ 2
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
抵玩自助遊
$3,800 快閃清邁4日 與大象共舞 嘆法式finedining
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學(仲有禮送)

【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是

【etnet Bonus賞你】華懋集團九大商場「黃金牡丹‧利是封x揮春禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊