《傳聞》鈷價續高捧洛鉬（３９９３）申洲（２３１３）炒訂單增加

《傳聞》受益新能源電池需求，據悉國際市場對的鈷需求保持每年１０％增長，令鈷業在未

來數年維持供求緊張情況，有利鈷價持續高企。洛陽鉬業（０３９９３）繼續呈強，昨日

（１３日）以５﹒２９元收市，上升５％。

另一方面，全球經濟好轉，體育服裝市場表現突出，訂單保持增長勢態，申洲國際

（０２３１３）昨日（１３日）勁彈３﹒３元，以７７元，低位續有買盤吸納，股價可在７５元

至７６元的支持力不弱。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

