《傳聞》受益新能源電池需求，據悉國際市場對的鈷需求保持每年１０％增長，令鈷業在未
來數年維持供求緊張情況，有利鈷價持續高企。洛陽鉬業（０３９９３）繼續呈強，昨日
（１３日）以５﹒２９元收市，上升５％。
另一方面，全球經濟好轉，體育服裝市場表現突出，訂單保持增長勢態，申洲國際
（０２３１３）昨日（１３日）勁彈３﹒３元，以７７元，低位續有買盤吸納，股價可在７５元
至７６元的支持力不弱。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/02/2018 09:07
《傳聞》鈷價續高捧洛鉬（３９９３）申洲（２３１３）炒訂單增加
《傳聞》受益新能源電池需求，據悉國際市場對的鈷需求保持每年１０％增長，令鈷業在未
來數年維持供求緊張情況，有利鈷價持續高企。洛陽鉬業（０３９９３）繼續呈強，昨日
（１３日）以５﹒２９元收市，上升５％。
另一方面，全球經濟好轉，體育服裝市場表現突出，訂單保持增長勢態，申洲國際
（０２３１３）昨日（１３日）勁彈３﹒３元，以７７元，低位續有買盤吸納，股價可在７５元
至７６元的支持力不弱。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態14/02/2018
fb美年輕用戶 今年恐減200萬
|生財有道13/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－南航】趁低吸納博上十元 春運效應、人幣升值刺激
|剖析天下13/02/2018
美股大瀉的啟示
|國際動態13/02/2018
國際太空站 美擬6年後停撥款轉民營
|生財有道12/02/2018
新增人幣貸款創歷史新高 分析：或令調控加碼
|興證快訊12/02/2018
環球股災後，應如何部署？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰