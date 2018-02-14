《傳聞》市場消息指，銅鑼灣波斯富街７８至８２號麗園大廈地下Ａ號舖，面積約１７００
方呎，由周大福租用多年，剛以月租約９０萬元續租，比舊租１４７萬元低約５７萬，減幅達
３９％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/02/2018 09:01
《傳聞》周大福（０１９２９）銅鑼灣舖獲減租３９％
《傳聞》市場消息指，銅鑼灣波斯富街７８至８２號麗園大廈地下Ａ號舖，面積約１７００
方呎，由周大福租用多年，剛以月租約９０萬元續租，比舊租１４７萬元低約５７萬，減幅達
３９％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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