《傳聞》周大福（０１９２９）銅鑼灣舖獲減租３９％

《傳聞》市場消息指，銅鑼灣波斯富街７８至８２號麗園大廈地下Ａ號舖，面積約１７００

方呎，由周大福租用多年，剛以月租約９０萬元續租，比舊租１４７萬元低約５７萬，減幅達

３９％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

