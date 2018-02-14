《傳聞》美私募基金黑石９５億美元購回安邦資產

《傳聞》據消息人士透露，美國私募基金黑石（Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ）已就競購安邦保險

集團的資產進行初步磋商，黑石有機會購回早前售予安邦的地標性資產，包括華爾道夫酒店，以

及酒店房地產信託Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｈｏｔｅｌｓ ＆ Ｒｅｓｏｒｔｓ，總共涉資最少

９５億美元。據知商議仍在初步階段，最終仍有可能不作競購。

黑石及中保監均未有向外電的查詢作評論。



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