《傳聞》據消息人士透露，美國私募基金黑石（Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ）已就競購安邦保險
集團的資產進行初步磋商，黑石有機會購回早前售予安邦的地標性資產，包括華爾道夫酒店，以
及酒店房地產信託Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｈｏｔｅｌｓ ＆ Ｒｅｓｏｒｔｓ，總共涉資最少
９５億美元。據知商議仍在初步階段，最終仍有可能不作競購。
黑石及中保監均未有向外電的查詢作評論。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
14/02/2018 09:01
《傳聞》美私募基金黑石９５億美元購回安邦資產
《傳聞》據消息人士透露，美國私募基金黑石（Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ）已就競購安邦保險
集團的資產進行初步磋商，黑石有機會購回早前售予安邦的地標性資產，包括華爾道夫酒店，以
及酒店房地產信託Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｈｏｔｅｌｓ ＆ Ｒｅｓｏｒｔｓ，總共涉資最少
９５億美元。據知商議仍在初步階段，最終仍有可能不作競購。
黑石及中保監均未有向外電的查詢作評論。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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