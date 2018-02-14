  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/02/2018 11:58

《魚缸博客》花旗國收水力度未明，大象（５）受惠加息買份安心！

　　《魚缸博客》前兩日美股造好，魚缸止瀉，不過缸友都唔敢鬆懈，擔心再大跌會捱唔住。「
北水」昨日（１３日）起暫停南下，聽日（１５日）開始神州股市仲休息到２２號，今朝
（１４日）魚缸交投即刻變得平淡，上日高位３０１６５前卻步。不過經歷完上星期嘅風浪之後
，博客更深明「無消息即係好消息」嘅道理，缸友們一於耐心等魚缸緩衝兩日，農曆新年過後再
發力！
　　雖然話美股暫時回復平穩，但相信仍未完全消化加息步伐或加快嘅影響，香江魚缸就算有「
北水」照住都唔係絕對嘅免死金牌，咁多位缸友都唔好掉以輕心，唔好睇小縮表加息收水嘅威力
。喺咁嘅環境下，除咗要諗諗點擺好個陣防守之外，博客就建議大家調番住頭諗下，有咩股係可
以受惠加息呢？缸友咁聰明，相信都即係諗到大象（００００５）啦！
　　雖然麥格理稍為調低對大象嘅目標價到８７﹒７６銀，但仍然睇好佢「優於大市」，呢個目
標遠高於現價約８０銀水平，現現大象亦未重上十天線（８１﹒０８５銀）、廿天線
（８３﹒１４０銀）同五十天線（８１﹒３４６銀），相信以現價買入仍有上升空間。再者，大
象喺港股跌浪前曾上８６銀水平，一度被睇好今年重返「紅底」，以最低位計，大象呢一轉跌浪
跌咗一成有多，相信仍有反彈空間。
　　香江作為國際金融都市，魚缸難免跟隨國際資金同「北水」而波動，喺加息因素尚未明朗嘅
情況下（缸友要留意今晚花旗國公布通脹數據），買入受惠加息嘅大藍籌作部署，進可攻，退可
守，安安心心過大年啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態14/02/2018
fb美年輕用戶 今年恐減200萬
生財有道13/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－南航】趁低吸納博上十元 春運效應、人幣升值刺激
剖析天下13/02/2018
美股大瀉的啟示
國際動態13/02/2018
國際太空站 美擬6年後停撥款轉民營
生財有道12/02/2018
新增人幣貸款創歷史新高 分析：或令調控加碼
興證快訊12/02/2018
環球股災後，應如何部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 17
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 1
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略
論盡中港台 ． 岑逸飛
流感肆虐，應防患於未然 10
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【關係篇】為何她專吸引好男人？原來跟父母養育方式有關！ 4
政是有心 ． 余君雋
軟硬實力都靠創造力 遏制思想何來新思想？ 8
小薯茶水間 NEW
【補眠大計】返工好眼瞓點算好？最多人匿喺廁所補眠？ 6
星座命理
【大時大節又怎樣？】盤點3個最不重視節慶的星座 1
國金與投資 ． 曾廣標
大跌市之後的危與機
鬆一鬆 ． 通通
【大不同】香港插畫家分享「台灣 VS 香港」生活差異 2
中環人 ． 溫天納
牛市完蛋了嗎？
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
點解？點呀！
健康Video
【健康賀年糕】周瑩至愛甑糕、Superfood蘿蔔糕邊款最正？ 5
言歸政傳 ． Jenny Yin
阿仔無端畀人擺上枱 林鄭唔發威勢係假！ 3
我家私房菜 ． 韋太
【新年意頭菜】洋蔥栗子燜鴨 1
健康大晒 NEW
【月事危機】女模經期遭感染截肢，衛生棉條是敵是友？ 3
為理發聲 ． 石老師工作室
抗流感 信專家 6
暢所欲妍 ． 屈穎妍
最佳投資，是買一個國家的未來 791
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 5
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 2
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 6
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 2
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
冇樓你咪望退休？！ 3
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
星座命理
【不會撒嬌的女人】盤點3種最獨立的女人！ 3
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新乳癌消息】每星期2片午餐肉 乳癌風險增21%！ 2
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
抵玩自助遊
$3,800 快閃清邁4日 與大象共舞 嘆法式finedining
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學(仲有禮送)

【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是

【etnet Bonus賞你】華懋集團九大商場「黃金牡丹‧利是封x揮春禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊