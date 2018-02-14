《魚缸博客》花旗國收水力度未明，大象（５）受惠加息買份安心！

《魚缸博客》前兩日美股造好，魚缸止瀉，不過缸友都唔敢鬆懈，擔心再大跌會捱唔住。「

北水」昨日（１３日）起暫停南下，聽日（１５日）開始神州股市仲休息到２２號，今朝

（１４日）魚缸交投即刻變得平淡，上日高位３０１６５前卻步。不過經歷完上星期嘅風浪之後

，博客更深明「無消息即係好消息」嘅道理，缸友們一於耐心等魚缸緩衝兩日，農曆新年過後再

發力！

雖然話美股暫時回復平穩，但相信仍未完全消化加息步伐或加快嘅影響，香江魚缸就算有「

北水」照住都唔係絕對嘅免死金牌，咁多位缸友都唔好掉以輕心，唔好睇小縮表加息收水嘅威力

。喺咁嘅環境下，除咗要諗諗點擺好個陣防守之外，博客就建議大家調番住頭諗下，有咩股係可

以受惠加息呢？缸友咁聰明，相信都即係諗到大象（００００５）啦！

雖然麥格理稍為調低對大象嘅目標價到８７﹒７６銀，但仍然睇好佢「優於大市」，呢個目

標遠高於現價約８０銀水平，現現大象亦未重上十天線（８１﹒０８５銀）、廿天線

（８３﹒１４０銀）同五十天線（８１﹒３４６銀），相信以現價買入仍有上升空間。再者，大

象喺港股跌浪前曾上８６銀水平，一度被睇好今年重返「紅底」，以最低位計，大象呢一轉跌浪

跌咗一成有多，相信仍有反彈空間。

香江作為國際金融都市，魚缸難免跟隨國際資金同「北水」而波動，喺加息因素尚未明朗嘅

情況下（缸友要留意今晚花旗國公布通脹數據），買入受惠加息嘅大藍籌作部署，進可攻，退可

守，安安心心過大年啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

