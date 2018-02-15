《傳聞》變身有色金屬股，資金捧紫金（０２８９９）

《傳聞》紫金（０２８９９）昨日（１４日）勁升近７％，以３﹒６５元收市，成交金額增

加至２億元。據悉基金力吸紫金，目前紫金並非純金礦股，還生產銅與鋅，成為一隻有色金屬股

，吸引資金落行。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

