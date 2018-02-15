《傳聞》市場消息稱，內地將加快推進天然氣市場化改革，包括居民用氣價格與非居民用氣
價格並軌，消息有利中國石化（００３８６）股價走勢，昨日（１４日）以６﹒１元收市，在６
元以下可低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/02/2018 09:11
《傳聞》天然氣價格加速改革
《傳聞》市場消息稱，內地將加快推進天然氣市場化改革，包括居民用氣價格與非居民用氣
價格並軌，消息有利中國石化（００３８６）股價走勢，昨日（１４日）以６﹒１元收市，在６
元以下可低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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