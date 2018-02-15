《傳聞》蘋果與中國晶片製造商長江存儲洽談訂單

《傳聞》據日本傳媒報道引述消息指，蘋果公司正在與獲得中國政府支持的長江存儲科技有

限責任公司，談判購買其ＮＡＮＤ快閃記憶體晶片，用於ｉＰｈｏｎｅ等裝置，尤其是在中國當

地銷售的產品。雙方若達成協議，這將是蘋果首次向中國記憶體晶片製造商採購晶片。

蘋果和長江存儲均沒有回應該傳媒的評論請求。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

