《傳聞》據日本傳媒報道引述消息指，蘋果公司正在與獲得中國政府支持的長江存儲科技有
限責任公司，談判購買其ＮＡＮＤ快閃記憶體晶片，用於ｉＰｈｏｎｅ等裝置，尤其是在中國當
地銷售的產品。雙方若達成協議，這將是蘋果首次向中國記憶體晶片製造商採購晶片。
蘋果和長江存儲均沒有回應該傳媒的評論請求。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/02/2018 09:01
《傳聞》蘋果與中國晶片製造商長江存儲洽談訂單
《傳聞》據日本傳媒報道引述消息指，蘋果公司正在與獲得中國政府支持的長江存儲科技有
限責任公司，談判購買其ＮＡＮＤ快閃記憶體晶片，用於ｉＰｈｏｎｅ等裝置，尤其是在中國當
地銷售的產品。雙方若達成協議，這將是蘋果首次向中國記憶體晶片製造商採購晶片。
蘋果和長江存儲均沒有回應該傳媒的評論請求。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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