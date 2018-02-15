《傳聞》偉業街３８號料短期推售

《傳聞》市場消息指，億京、資本策略（００４９７）及信置（０００８３）兩年前投得的

九龍灣商業地皮暫名偉業街３８號，料短期推售，意向建築呎價約１﹒２８萬元起，以最細單位

１３００方呎計，入場費逾１６００萬元，預計明年第四季入伙。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

