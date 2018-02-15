《魚缸博客》鳳凰雞高飛，旺財犬臨門

《魚缸博客》年近歲晚，魚缸今日（１５日）來到雞年最後一個交易日（半日市），下星期
二（初五）就係狗年第一個交易日。今個月魚缸就一度大跌，１月份嘅升幅完全化煙，好彩最後
上返三萬點以上。今日雖然得半日市，但個勢頭都唔錯，收３１１１５點。
如果以成個雞年嚟睇呢？呢隻金雞真係飛上枝頭變鳳凰，因為魚缸喺雞年創出歷史新高
３３４８４點，可喜可賀！
新年過後，大家最關心嘅，都係農曆新年可否紅盤高開，同埋新一年可唔可以繼續大升！博
客搵來以下紀錄：
生肖（年份） 首日收報（點） 首日升跌（點） 全年升跌（點）
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雞（２０１７） ２３３１８ － ４２ ＋ ７７５４
猴（２０１６） １８５４５ －７４２ ＋ ４０７２
羊（２０１５） ２４８３６ ＋ ４ － ５５４３
馬（２０１４） ２１３９７ －６３７ ＋ ２７９６
蛇（２０１３） ２３４１３ ＋１９８ － １１７９
龍（２０１２） ２０４３９ ＋３２８ ＋ ３１０４
兔（２０１１） ２３５５３ －３５５ － ３７９８
虎（２０１０） ２０５３４ ＋２６５ ＋ ３６４０
牛（２００９） １３１５４ ＋５７５ ＋ ７６９０
鼠（２００８） ２２６１６ －８５３ －１０８９０
豬（２００７） ２０６５１ ＋ ８３ ＋ ２９０１
狗（２００６） １５７４２ － １０ ＋ ４８１４
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亦即係話，十二年來，如果第一日係紅盤高收或低收，咁當年全年跟住上升或下跌嘅總機會
大約只得５０％，故用紅盤來預測新一年嘅走勢，似乎有Ｄ難度啦！不過，全球經濟加速復甦，
美金又弱，亞洲孖屐相信會繼續有熱錢流入，狗年紅盤可唔可以高收唔緊要，最緊要呢隻狗係旺
財犬，狗年魚缸繼續挑戰新高，等大家買車又買樓，恭喜恭喜！
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。