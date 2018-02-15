《魚缸博客》鳳凰雞高飛，旺財犬臨門

《魚缸博客》年近歲晚，魚缸今日（１５日）來到雞年最後一個交易日（半日市），下星期

二（初五）就係狗年第一個交易日。今個月魚缸就一度大跌，１月份嘅升幅完全化煙，好彩最後

上返三萬點以上。今日雖然得半日市，但個勢頭都唔錯，收３１１１５點。

如果以成個雞年嚟睇呢？呢隻金雞真係飛上枝頭變鳳凰，因為魚缸喺雞年創出歷史新高

３３４８４點，可喜可賀！

新年過後，大家最關心嘅，都係農曆新年可否紅盤高開，同埋新一年可唔可以繼續大升！博

客搵來以下紀錄：



生肖（年份） 首日收報（點） 首日升跌（點） 全年升跌（點）

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雞（２０１７） ２３３１８ － ４２ ＋ ７７５４

猴（２０１６） １８５４５ －７４２ ＋ ４０７２

羊（２０１５） ２４８３６ ＋ ４ － ５５４３

馬（２０１４） ２１３９７ －６３７ ＋ ２７９６

蛇（２０１３） ２３４１３ ＋１９８ － １１７９

龍（２０１２） ２０４３９ ＋３２８ ＋ ３１０４

兔（２０１１） ２３５５３ －３５５ － ３７９８

虎（２０１０） ２０５３４ ＋２６５ ＋ ３６４０

牛（２００９） １３１５４ ＋５７５ ＋ ７６９０

鼠（２００８） ２２６１６ －８５３ －１０８９０

豬（２００７） ２０６５１ ＋ ８３ ＋ ２９０１

狗（２００６） １５７４２ － １０ ＋ ４８１４

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亦即係話，十二年來，如果第一日係紅盤高收或低收，咁當年全年跟住上升或下跌嘅總機會

大約只得５０％，故用紅盤來預測新一年嘅走勢，似乎有Ｄ難度啦！不過，全球經濟加速復甦，

美金又弱，亞洲孖屐相信會繼續有熱錢流入，狗年紅盤可唔可以高收唔緊要，最緊要呢隻狗係旺

財犬，狗年魚缸繼續挑戰新高，等大家買車又買樓，恭喜恭喜！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

