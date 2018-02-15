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即市新聞

15/02/2018 15:01

《魚缸博客》鳳凰雞高飛，旺財犬臨門

　　《魚缸博客》年近歲晚，魚缸今日（１５日）來到雞年最後一個交易日（半日市），下星期
二（初五）就係狗年第一個交易日。今個月魚缸就一度大跌，１月份嘅升幅完全化煙，好彩最後
上返三萬點以上。今日雖然得半日市，但個勢頭都唔錯，收３１１１５點。
　　如果以成個雞年嚟睇呢？呢隻金雞真係飛上枝頭變鳳凰，因為魚缸喺雞年創出歷史新高
３３４８４點，可喜可賀！
　　新年過後，大家最關心嘅，都係農曆新年可否紅盤高開，同埋新一年可唔可以繼續大升！博
客搵來以下紀錄：

　　生肖（年份）　　　首日收報（點）　　首日升跌（點）　全年升跌（點）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雞（２０１７）　　２３３１８　　　　－　４２　　　　＋　７７５４
　　猴（２０１６）　　１８５４５　　　　－７４２　　　　＋　４０７２
　　羊（２０１５）　　２４８３６　　　　＋　　４　　　　－　５５４３
　　馬（２０１４）　　２１３９７　　　　－６３７　　　　＋　２７９６
　　蛇（２０１３）　　２３４１３　　　　＋１９８　　　　－　１１７９
　　龍（２０１２）　　２０４３９　　　　＋３２８　　　　＋　３１０４
　　兔（２０１１）　　２３５５３　　　　－３５５　　　　－　３７９８
　　虎（２０１０）　　２０５３４　　　　＋２６５　　　　＋　３６４０
　　牛（２００９）　　１３１５４　　　　＋５７５　　　　＋　７６９０
　　鼠（２００８）　　２２６１６　　　　－８５３　　　　－１０８９０
　　豬（２００７）　　２０６５１　　　　＋　８３　　　　＋　２９０１
　　狗（２００６）　　１５７４２　　　　－　１０　　　　＋　４８１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　亦即係話，十二年來，如果第一日係紅盤高收或低收，咁當年全年跟住上升或下跌嘅總機會
大約只得５０％，故用紅盤來預測新一年嘅走勢，似乎有Ｄ難度啦！不過，全球經濟加速復甦，
美金又弱，亞洲孖屐相信會繼續有熱錢流入，狗年紅盤可唔可以高收唔緊要，最緊要呢隻狗係旺
財犬，狗年魚缸繼續挑戰新高，等大家買車又買樓，恭喜恭喜！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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