《傳聞共賞》山東如意洽購英品牌母企，紫金坦桑尼亞洽談合作

《傳聞共賞》山東如意欲購Ｔｏｐｓｈｏｐ母企Ａｒｃａｄｉａ
紫金與坦桑尼亞黃金生產商洽談合作
新春效應落行中旅國際（００３０８）ＩＭＡＸ（１９７０）
澳博（００８８０）力爭上葡京年底開幕
《昔日傳聞》蘋果與中國晶片製造商長江存儲洽談訂單
偉業街３８號料短期推售
天然氣價格加速改革
變身有色金屬股，資金捧紫金（０２８９９）
周大福（０１９２９）銅鑼灣舖獲減租３９％
美私募基金黑石９５億美元購回安邦資產
鈷價續高企資金落行洛鉬（０３９９３）
中興（００７６３）快推５Ｇ手機
新奧（０２６８８）ＬＮＧ業務顯著增長
申洲（０２３１３）炒訂單增加
復星贏得法國品牌Ｌａｎｖｉｎ
海航洽售倫敦金絲雀碼頭兩棟寫字樓
內地或遏抑房產信貸
恆大（０３３３３）購大唐證券及大唐期貨
國壽（０２６２８）以３０億澳元洽購ＡＭＰ壽險資產
基金現贖回壓力
全球股災利淡消費大行重估零售股
瑞房尋求３３５億元融資
倩碧截孖展僅超購１﹒４倍
中國中車（０１７６６）訂單增
資金減持房產信託及內房股
同程旅遊赴港上市，籌近４７億元
江西銀行擬赴港上市，或今年正式提交上市申請
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確