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即市新聞

20/02/2018 09:00

《傳聞共賞》山東如意洽購英品牌母企，紫金坦桑尼亞洽談合作

　　《傳聞共賞》山東如意欲購Ｔｏｐｓｈｏｐ母企Ａｒｃａｄｉａ
　　　　　　　　紫金與坦桑尼亞黃金生產商洽談合作
　　　　　　　　新春效應落行中旅國際（００３０８）ＩＭＡＸ（１９７０）
　　　　　　　　澳博（００８８０）力爭上葡京年底開幕

　　《昔日傳聞》蘋果與中國晶片製造商長江存儲洽談訂單
　　　　　　　　偉業街３８號料短期推售
　　　　　　　　天然氣價格加速改革
　　　　　　　　變身有色金屬股，資金捧紫金（０２８９９）
　　　　　　　　周大福（０１９２９）銅鑼灣舖獲減租３９％
　　　　　　　　美私募基金黑石９５億美元購回安邦資產
　　　　　　　　鈷價續高企資金落行洛鉬（０３９９３）
　　　　　　　　中興（００７６３）快推５Ｇ手機
　　　　　　　　新奧（０２６８８）ＬＮＧ業務顯著增長
　　　　　　　　申洲（０２３１３）炒訂單增加
　　　　　　　　復星贏得法國品牌Ｌａｎｖｉｎ
　　　　　　　　海航洽售倫敦金絲雀碼頭兩棟寫字樓
　　　　　　　　內地或遏抑房產信貸
　　　　　　　　恆大（０３３３３）購大唐證券及大唐期貨
　　　　　　　　國壽（０２６２８）以３０億澳元洽購ＡＭＰ壽險資產
　　　　　　　　基金現贖回壓力
　　　　　　　　全球股災利淡消費大行重估零售股
　　　　　　　　瑞房尋求３３５億元融資
　　　　　　　　倩碧截孖展僅超購１﹒４倍
　　　　　　　　中國中車（０１７６６）訂單增
　　　　　　　　資金減持房產信託及內房股
　　　　　　　　同程旅遊赴港上市，籌近４７億元
　　　　　　　　江西銀行擬赴港上市，或今年正式提交上市申請
　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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